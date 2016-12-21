Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın 2017’nin İlk Asgari Ücretini Belirlemek İçin Toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner başkanlığında, yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda (eski hizmet binası) toplanacak.

22/1975 Sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yılda en az bir defa belirlenme zorunluluğu olan Asgari Ücret: "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktar" olarak tanımlanıyor.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 5 üyesi bünyesinde en çok işçiyi temsil eden en üst derecedeki işçi sendikası temsilcisi, 5 üyesi, bünyesinde en çok işvereni temsil eden en üst derecedeki işveren sendikası temsilcisi ve 5 üyesi de Bakanlar Kurulu tarafından atanan devlet kanadı temsilcisinden olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor.

KKTC’de son asgari ücret, 1 Temmuz 2016’dan itibaren; saatlik 10.58 TL, günlük 84.65TL, haftalık 423.23 TL, aylık 1,834.00 TL olarak uygulanıyor.



