Asgari ücret saptama komisyonu toplantısı tamamlandı...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yaklaşık bir saat süren toplantısında durum değerlendirmesi yaptı ve 24 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yeniden toplanma kararı aldı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2018 yılında geçerli olacak ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıda, durum değerlendirmesi yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 24 Temmuz Salı günü saat 10.00’de yeniden bir araya gelmesi kararı alındı.

