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02 Şubat 2017 Perşembe 08:38

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı
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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Daha önce iki kez toplanan ancak yeni asgari ücreti belirleyemeyen Komisyon, bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner'in katılımıyla üçüncü toplantısını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan ve saat 10.00’da başlayan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına, Komisyon Başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ile  Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu başkanlığındaki devlet, işveren ve çalışan taraflarının 5’er temsilcisi katılıyor.

Toplantının başında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Komisyonun 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandığını belirterek,  5 Ocak' ta yapılan ikinci toplantıda hayat pahalılığı verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini anımsattı.

Bakan Saner konuşmasında bugünkü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyebilmeyi umduklarını da kaydetti.

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