Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Son Kararı Verdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Son Kararı Verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen’in yeni asgari ücrete yaptığı itirazı görüşerek asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak kalmasına karar verdi.

Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, asgari ücretin 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere 2 bin 20 TL olarak devam etmesine karar verdiklerini açıkladı

Saner, asgari ücretin sadece en temel işi yapana verilen ücreti belirlediğini vurgulayarak, bu çerçeveden bakıldığında asgari ücretliye yüzde 12.52 artış verdiklerini belirtti.

Ülkedeki koşulların belli olduğunu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin bir şey üretmesinin mümkün olmadığını dile getiren Saner, ülke şartları da göz önünde bulundurulduğundan hayat pahalılığının da üzerindeki bir rakam olması sebebiyle ortaya çıkan rakamı değişmediklerini söyledi.

Saner, belirlenen rakamın konsensüsle alınmış olmasından mutluluk duyduğunu kaydederek, eleştirenlerin asgari ücretin genel olarak hayat pahalılığı civarında belirlenirken kendilerinin üzerine çıkacak bir karar aldıklarını unutmamasını istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Eylem Kararı Aldı Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Eylem Kararı Aldı
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Pazartesi Eyleme Gidiyor Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Pazartesi...
İsg-bir: “iş Sağlığı Konusundaki En Önemli Sorunlardan Biri Yasa Ve Tüzüklerin Uygulanmaması” İsg-bir: “iş Sağlığı Konusundaki En Önemli...
Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber... Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber...
Ercan’la İlgili Meclis Araştırma Komitesi Toplandı Ercan’la İlgili Meclis Araştırma Komitesi Toplandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının Gerçeklerin Sadece Yarısını Anlattığını Söyledi Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Kıbrıs...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Eylem Kararı...
Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt Hastanesi’nin inşasıyla ilgili olumsuz süreç yaşandığını,...

Haberi Oku