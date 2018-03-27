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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU İTRAZLARI GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazı görüşerek, 14 Mart’ta belirlenen asgari ücretin aylık 2 bin 365 TL olarak aynı kalmasına karar verdi.

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU İTRAZLARI GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazı görüşerek, 14 Mart’ta belirlenen asgari ücretin aylık 2 bin 365 TL olarak aynı kalmasına karar verdi.

27 Mart 2018 Salı 15:50
ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU İTRAZLARI GÖRÜŞTÜ
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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU İTRAZLARI GÖRÜŞTÜ... ASGARİ ÜCRET AYLIK 2 BİN 365 TL OLARAK AYNI KALDI


ASGARİ ÜCRET AYLIK 2 BİN 365 TL OLARAK AYNI KALDI
 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 6 NİSAN’A KADAR, ASGARİ ÜCRETİN TANIMI VE BELİRLENMESİ KONUSUNDA ÖNERİ KABUL EDECEK


Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazı görüşerek, 14 Mart’ta belirlenen asgari ücretin aylık 2 bin 365 TL olarak aynı kalmasına karar verdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekapınar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Komisyon, asgari ücrete, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun yaptığı itirazları bugün Erçin Tekapınar başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görüştü.

Toplantıda asgari ücretin saatlik 13.64 TL, günlük 109.15TL, haftalık 545.77 TL ve aylık 2 bin 365 TL olması; 5 devlet ve 4 işveren tarafı temsilcisinin “evet”; 5 işçi tarafı temsilcisinin “ret” oyuyla; oy çokluğuyla kabul edildi.

Asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENME SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 22/1975 Sayılı Asgari Ücretler Yasası çerçevesinde izlenen asgari ücret belirlenme sürecinde değişikliğe gidilmesi yönünde karar aldı.

Bu doğrultuda; Bakanlık, ilgili tüm paydaşlardan, asgari ücretin tanımı ve belirlenmesi sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda 6 Nisan tarihine kadar yazılı görüş, öneri ve tavsiye kabul edecek.

İlgili örgütler, yazılı görüş ve önerilerini csgbinfo@yahoo.com adresine iletebilecek.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, asgari ücret sisteminde değişiklik yapılması ve mevcut sistemde varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, tüm paydaş örgütlerinin görüş ve önerilerine başvurarak, onlarla işbirliği içinde hareket edeceği kaydedildi.

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