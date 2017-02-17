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17 Şubat 2017 Cuma 07:33

ASGARİ ÜCRET MASAYA YATIRILDI

ASGARİ ÜCRET MASAYA YATIRILDI
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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen’in yeni asgari ücrete yaptığı itirazı görüşmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar,  işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ve işçi tarafını temsilen Hür-İş Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu ile tarafların diğer üyeleri katılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner,  toplantı başlangıcındaki konuşmasında, Komisyonun Türk-Sen’in itirazını değerlendirmek için toplandığını belirterek, toplantının kısa süreceğini tahmin ettiğini, bir değerlendirmenin ardından açıklama yapacaklarını söyledi.

Saner, yani asgari ücreti,  2016 yılında 10.19 olarak belirlenen hayat pahalılığı üzerinden belirlediklerini ve tüm çalışanlara bunu uyguladıklarını ifade ederek, Komisyonun oy birliği ile asgari ücreti belirlediğine işaret etti. Saner, asgari ücrette 12.52’lik artış yaparak, belirlenen hayat pahalılığının 2.33 üzerinde artış gerçekleştirildiğini kaydetti.

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