Asgari Ücret Komisyonu, Türk-Sen’in İtirazını Görüştü

YAPILAN OYLAMA SONUCU 1675 TL’LİK ASGARİ ÜCRETTE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen)’in, aylık 1675 TL’lik asgari ücrete itirazı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı İsmet Lisaniler’in açıklamasına göre, 5 Devlet, 2 işveren ve 5 işçi tarafı temsilcisinin katılımı ile Komisyon bugün söz konusu itirazı görüşmek üzere toplandı.

Komisyon, yapılan itirazın görüşülüp tartışılmasından sonra 12 Kasım’da, 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere saptanan; aylık 1675 TL’lik Asgari Ücreti yeniden oylamaya sundu.

Asgari Ücret, 2 işveren tarafı temsilcisinin ret oyuna karşılık, 5 devlet tarafı temsilcisi ile 5 işçi tarafı temsilcisinin 10 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyon aldığı kararı, Resmi Gazete’de ilan edilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sundu.

Toplam 15 üyeli Asgari Ücret Saptama Komisyonu, hükümet, işveren ve işçi kesiminin 5’er temsilcisinden oluşuyor