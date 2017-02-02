Asgari Ücret Açıklandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirledi. Komisyon yeni asgari ücreti oybirliği ile 2,020 TL olarak belirledi. Yeni düzenlemeye göre asgari ücret çalışanları saatlik 11.65 TL, günlük 93.23 TL ve haftalık olarak 466.15 TL ücret alacak Yeni asgari ücret 1 Şubat tarihinde itibaren geçerliği olacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına, Komisyon Başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ile Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu başkanlığındaki devlet, işveren ve çalışan taraflarının 5’er temsilcisi katıldı.

