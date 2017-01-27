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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

AŞCIOĞULLARI, ELEXUS HAKKINDA KONUŞTU

AŞCIOĞULLARI, ELEXUS HAKKINDA KONUŞTU

AŞCIOĞULLARI, ELEXUS HAKKINDA KONUŞTU
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 Elexus Hotel, son günlerde basında çıkan “Elexus Hotel tarafından, denize sahil şeridinden boru içerisinde su akıtıldığı” iddialarının ciddiyetten uzak olduğunu duyurdu.

Avukat Şefik Aşçıoğulları, Elexus Hotel Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları yanıtlayarak, arıtma tesisinin, tüm kullanım sularında hijyenik koşullarda etkin çalıştığına işaret etti.

Tüm kompleks üzerinde, tüm kullanılmış suların arıtılmasının ÇED raporu ile belirlendiği şekilde, takriben 275 bin metre kare yeşil alanlarda kullanıldığını ifade eden Aşçıoğuları, “Bahse konu su arıtma tesisindeki basınç farklarından ötürü arıtılmış suyun bir kısmı istem ve kontrol dışı tahliye hattına ve tahliye borusundan da denize sızmıştır. Kaçağın farkına varıldığında da derhal ekiplerimizce borunun kaldırılması ve körleştirilmesi ile deniz ve kıyınında temizlenmesi ile soruna müdahale edilmiştir” dedi.

Aşçıoğulları, bu bağlamda ÇED raporu ile belirlendiği şekilde yeşil alana kullanılacak suyun ihtiyaçtan fazla olması veya kış aylarında yamaçlardaki yağmur sularının birikmesinden ötürü yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için projenin 28 Kasım 2016 tarihinde Limanlar Dairesi Müdürlüğü’ne ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na sunulduğunu kaydetti.

Bahse konu “derin deniz deşarj hattı projesi”nin ülkede ilgili bakanlık tarafından da teknik şartlarının tarif edildiği şekilde, deniz ve hava şartlarının incelenip değerlendirilmesi ve diğer çalışmaların tamamlanmasının ardından yurt dışından gelecek ekiplerce Kasım 2017 tarihinde devreye alınacağını anlatan Aşçıoğulları, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda çalışmalarımız içerisinde söylemlere konu boru, deniz şeridine kadar getirilmiş ve ilgili sahil güvenlik izinlerinin alınması ile beraber denize taşınacaktır.

Talep edildiği taktirde tüm mevzu bahis evrakları sunabileceğimizi, halkımızın diledikleri zaman gelip sahil şeridinde bizzat bilgi sahip olabileceklerini kamuoyu ile paylaşırız.”

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