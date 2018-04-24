Asbank Yenikent Konsept Şubesi hizmete başladı

Asbank Yenikent Şube değişen adresi ve yeni nesil bankacılık anlayışı ile oluşturulan konseptiyle daha verimli ve profesyonel hizmet vermeyi sürdürüyor.
Yenikent Konsept Şube’nin hizmete girmesine ilişkin yayımlanan mesajda; Asbank olarak 32 yıllık deneyimle tasarruf sahiplerinin birikimlerini en güvenilir şekilde değerlendirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da büyütmek amacıyla yatırım desteği bekleyen işletmeler, şahıslar, kurum ve kuruluşlara en uygun finansal çözümler için profesyonel hizmet anlayışını müşterilerden alınan destek doğrultusunda sürdürülmesinin ilke edinildiği vurgulandı.
LHA