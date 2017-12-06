Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:50

Aşağı Pirgo’ya Yeni Göçmen Dalgası

Aşağı Pirgo'ya Yeni Göçmen Dalgası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Aşağı Pirgo’ya Yeni Göçmen Dalgası

Rum makamlarının Aşağı Pirgo’da dün sabaha karşı 38 Suriyeli göçmen taşıyan bir gemi tespit ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya dayanarak, Suriyeli göçmenleri taşıyan geminin, Liman polisi tarafından Aşağı Pirgo limanına çekildiğini yazdı.
Gazete, 33 erkek, 1 kadın ve 4 çocuktan oluşan Suriyeli göçmenlerin kimlik tespiti ve sorgulanmak amacıyla Poli’ye götürüldüğünü belirtti.
Habere göre, olayla ilgili olarak gemiyi kullanan kişi olduğuna inanılan 37 yaşındaki bir Suriyeli tutuklanırken, diğer göçmenler Kokkinotrimithia’da bulunan misafirhaneye götürüldü.
Öte yandan, Fileleftheros, Rum liman polisinin yeni göçmenlerin pazartesi gece yarısı, Türk sahilinden Dillirga sahiline gelişleri sırasında havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını yazdı.
Gazete, geminin, liman polisinin Aşağı Pirgo Limanı’na yönlendirmesine rağmen Mansura bölgesine doğru gitmeye çalıştığını; bunun üzerine polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığını belirtti.
Uyarı ateşi sonucu talimatlara uyan geminin daha sonra Pirgo’daki balıkçı sığınağına götürüldüğünü kaydeden gazete, gemide 38 Suriyeli göçmenin tespit edildiğini yazdı.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdağ: Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor Akdağ: Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor
AKINCI: “UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET VE TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE POLİSİN GÖREVİ BÜYÜK” AKINCI: “UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET VE TRAFİK...
AMELİYAT İÇİN '7 SAAT BEKLETİLDİ’ İDDİASI… AMELİYAT İÇİN '7 SAAT BEKLETİLDİ’ İDDİASI…
DÜN EN ÇOK YAĞIŞ BEYLERBEYİ’NDE KAYDEDİLDİ DÜN EN ÇOK YAĞIŞ BEYLERBEYİ’NDE KAYDEDİLDİ
GİRNE BELEDİYESİ’NDEN TAHSİLATLARDA İNDİRİM... GİRNE BELEDİYESİ’NDEN TAHSİLATLARDA İNDİRİM...
YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ İSTEMEDİ YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ İSTEMEDİ
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Akdağ: Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor

Haberi Oku