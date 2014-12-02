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Aşağı Girne Kanalizasyon Projesinin İhale İmza Töreni Gerçekleşti

Aşağı Girne Kanalizasyon projesinin ihale imza töreni gerçekleşti.

Aşağı Girne Kanalizasyon Projesinin İhale İmza Töreni Gerçekleşti

Aşağı Girne Kanalizasyon projesinin ihale imza töreni gerçekleşti.

02 Aralık 2014 Salı 15:29
Aşağı Girne Kanalizasyon Projesinin İhale İmza Töreni Gerçekleşti
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Aşağı Girne Kanalizasyon projesinin ihale imza töreni gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ihaleye Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Aşan Nakliyat Şirketi Limited Direktörü Mahmut Dağaştı imza koydu.

İmzalanan ihale sözleşmesiyle bölgenin kanalizasyon sistemine bağlanacağını dile getiren Güngördü, 2 kilometrelik hattı kapsayacak projenin 580 bin Türk Lirası’na mal olacağını kaydetti.

Türkiye Yardım Heyeti katkıları ve Girne Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek projenin ocak ayında başlaması ve 120 iş gününde tamamlanması hedefleniyor.

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Aşağı Girne Kanalizasyon Projesinin Ihale Imza Töreni Gerçekleşti.
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