Arucad’ın Burs ve Yetenek Sınavları 21, 22 ve 23 Haziran’da!

İlk öğrencilerini almaya hazırlanan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) burs ve yetenek sınavlarının, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Girne yerleşkesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, sanat, tasarım ve iletişim eğitimi alanlarında öğrenci kabul edileceği belirtilerek, ilk akademik yılına özel, üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilere % 100 veya % 50 burs olanağı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, burs ve yetenek sınavının her fakülte için farklı tarihlerde yapılacağı; 21 Haziran’da Sanat Fakültesi, 22 Haziran’da İletişim Fakültesi ve 23 Haziran’da Tasarım Fakültesi için sınav düzenleneceği; sınavların saat 10.00’da başlayacağı, adayların en geç saat 09:30’da üniversitede olmaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Burs ve Yetenek Sınavı sonuçları, 26 Haziran’da üniversitenin web sitesi www.arucad.edu.tr üzerinden duyurulacak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD’ın ilk akademik yılına özel, üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilere %100 veya %50 burs olanağı sunduğunu kaydetti.