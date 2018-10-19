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Arucad İle De Montfort Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Sanat, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile İngiltere\'den De Montfort Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı.

Arucad İle De Montfort Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Sanat, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile İngiltere\'den De Montfort Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Arucad İle De Montfort Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Sanat, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile İngiltere\'den De Montfort Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, protokol kapsamında öğrenciler ve akademisyenler arasında değişim programları uygulanacak, ortak araştırmalar yürütülecek ve öğrencilere çift diploma fırsatı sunulacak.

İşbirliği protokolünün Arkın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Sinan Arkın, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, De Montfort Üniversitesi\'nden David Anthonisz, Martin Booth, Zeynep Arscott, sanat ve eğitim alanından isimlerin katıldığı bir törenle İstanbul\'da imzalandığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERE ÇİFT DİPLOMA FIRSATI 

Anlaşma çerçevesinde iki üniversitenin öğrenci ve öğretim üyelerine karşılıklı akademik olanaklar sağlanacağı, bu akademik birliktelik sayesinde Kuzey Kıbrıs\'ta ARUCAD Yerleşkesinde eğitime başlayan öğrencilerin, eğitimlerini İngiltere\'deki De Montfort Üniversitesi\'nde tamamlama hakkına sahip olacakları kaydedildi.

Öğrencilerin bu sayede çift diploma alma fırsatı da bulacağı ifade edilen açıklamaya göre iki üniversite, bu sözleşme sayesinde farklı işbirliklerine giderek yeni projelere imza atmayı hedefliyor.  

Arkın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, imza törenindeki konuşmasında 44 yıl önce, 1973’te De Montfort Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olduğunu belirterek, iş birliği protokolü imzalamaktan ve bulunduğu noktadan gurur duyduğunu söyledi. Arkın, ARUCAD’ın, kendisinden kalan en önemli miras olacağını ifade etti.

De Montfort Üniversitesi, Uluslararası Ofis Direktörü David Anthonisz de yaptığı konuşmada, “Burada iki mezunumuzla karşılaşmış olmak bizim için önemli bir referans olmakla kalmıyor aynı zamanda ortaklığımızı daha da değerli hale getiriyor. Bir üniversite için mezunlarının başarılarını görmekten daha fazla mutluluk veren bir şey yoktur” dedi.

(GÜL/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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