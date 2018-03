Arter’den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arter, mesajında, ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile doğrudan bağlantılı olan insan hakları uygulamasının, ülkemizde de üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti ve şöyle dedi:

“Uluslararası belgeler ve insan hakları kuruluşlarının varlığı, insanların temel haklara sahip olduğu düşüncesi dünyanın birçok ülkesinde kabul görmesine rağmen, dünyada ve ülkemize yakın coğrafyalarda hak ihlallerinin devam ettiğini görmek insanlık adına üzücüdür.

Hukuk, özgürlük, insan ve hak kavramlarının bilinmesi insan haklarının doğru uygulanması ve sürdürülebilir kılınması açısından önemlidir. İnsanın başlı başına bir değer olmasından yola çıkıldığı zaman, her yaşta, her cinsiyette ve her ırktan bireyi yakından ilgilendirmektedir. Tüm bunların ışığında geliştirilebilecek en kapsamlı uygulama insan hak ve özgürlükleri farkındalığının temel eğitim kurumları aracılığı ile artırılmasını sağlamaktır.

Bu duygularla dünyada ve ülkemizde daha adil ve daha eşit yarınlar diliyorum.”