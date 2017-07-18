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18 Temmuz 2017 Salı 12:12

Arter, Türksoy Genel Sekreteri’ni Kabul Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,&nbsp; 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı’na katılmak için ülkede bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov’la görüştü.

Arter, Türksoy Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.). Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı’na katılmak için ülkede bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov’la görüştü.

Türk halkları arasında kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren TÜRKSOY’un Genel Sekreteri Kasseinov’u kabul eden Arter, sıkı temasları olduğunu, kültürel alanda ileriye dönük işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov ise Türk devletlerinin birbirlerini daha yakından tanıması için edebiyat, kültür alanlarında ortak çalışma yaptıklarını, kuruluşlarının 25. yılını kutlayacakları bu yıl KKTC’de etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

Kasseinov, Arter’e, 2008-2017 yıllarında KKTC’de yaptıkları kültürel faaliyetlerin yer aldığı bir de kitap takdim etti.

1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulan TÜRKSOY, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

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