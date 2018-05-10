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Arter, Lösemili Çocuklar İçin Açılan Standı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Meslek Lisesi’nin, lösemili çocukların tedavisinde gerekli olan cihazın alınması amacıyla Perşembe Pazarı’nda açtığı standı ziyaret etti. 

Arter, Lösemili Çocuklar İçin Açılan Standı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Meslek Lisesi’nin, lösemili çocukların tedavisinde gerekli olan cihazın alınması amacıyla Perşembe Pazarı’nda açtığı standı ziyaret etti. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:28
Arter, Lösemili Çocuklar İçin Açılan Standı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Meslek Lisesi’nin, lösemili çocukların tedavisinde gerekli olan cihazın alınması amacıyla Perşembe Pazarı’nda açtığı standı ziyaret etti. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre  Arter, perşembe pazarında yapılan satıştan elde edilecek para ile okulun cihaz alımı konusunda çalışma yapacağını, kendilerinin okulla sürekli temasta olduklarını ve destek verdiklerini, hedeflenen noktaya ulaşılacağını ifade etti.
Başkan Arter, kermese katkı koyan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Redif Güvensoy da Arter  ve halka teşekkür etti.
(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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