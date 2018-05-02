Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye’deki kardeş okulu Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyeti kabul etti.



Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arter, kabulde yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da şehitlik, mahalle ismi, spor kulübü ve okula Çakankale isminin verilmesinin Çanakkale ile bağların ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.



Çanakkale Belediyesi ile kardeş şehir olma çalışmalarında imza aşamasına gelindiğini belirten Arter, Türkiye ile KKTC’deki okulların ilişkilerinin karşılıklı tarihin öğrenilmesi ve dostluk ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.



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