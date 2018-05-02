Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104103
ALTIN
174.989
DOLAR
4.1664
STERLİN
5.6621
EURO
4.9978
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gazimağusa’da kaza
GAZİMAĞUSA’DA KAZA
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda kaza
Son Dakika
GAZİMAĞUSA - LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
banner256

Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye’deki kardeş okulu Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyeti kabul etti.

Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye’deki kardeş okulu Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyeti kabul etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye’deki kardeş okulu Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyeti kabul etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arter, kabulde yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da şehitlik, mahalle ismi, spor kulübü ve okula Çakankale isminin verilmesinin Çanakkale ile bağların ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Çanakkale Belediyesi ile kardeş şehir olma çalışmalarında imza aşamasına gelindiğini belirten Arter, Türkiye ile KKTC’deki okulların ilişkilerinin karşılıklı tarihin öğrenilmesi ve dostluk ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Guterres çerçevesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu
Akıncı, Guterres çerçevesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu
Yarın elektrik kesintisi var...
Yarın elektrik kesintisi var...
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği, Yarın Güzelyurt’ta Uyarı Eylemi Yapılacağını Duyurdu
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği, Yarın Güzelyurt’ta Uyarı Eylemi Yapılacağını Duyurdu
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...
Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti
Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti
Gazimağusa’da kaza
Gazimağusa’da kaza
Yerel seçime doğru…
Yerel seçime doğru…
Ktös, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti
Ktös, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti
Aml Fotoğrafçılık Kulübü’nden “hayatın Akışı” Sergisi
Aml Fotoğrafçılık Kulübü’nden “hayatın Akışı” Sergisi
Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulacak
Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim