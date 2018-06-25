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Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
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Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı

Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:27
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı

“BUGÜN GAZİMAĞUSA KAZANMIŞTIR” 

Gazimağusa’da bağımsız aday olarak çıktığı 24 Haziran seçimlerinde, ikinci kez zaferle çıkan İsmail Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Gazimağusa Anıt meydanında seçmenleri ile bir araya gelen Arter, zaferini coşkulu bir şekilde kutladı.
UBP, DP ve YDP’nin ortak adayı olarak, ikinci kez Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere giren İsmail Arter, kazandığı seçim zaferini kendisine destek veren UBP, DP, YDP Milletvekilleri ve partilerin üst düzey yöneticileri ile çok sayıda Gazimağusa halkının katılımı ile kutladı.
İsmail Arter’i destekleyen parti temsilcileri ve milletvekillerinin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından, kutlamaya gelen kalabalığa teşekkür konuşması gerçekleştiren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, seçimlerin çok demokratik geçtiğine vurgu yaparak, özellikle YSK görevlilerine ve kendisini destekleyen Gazimağusalılar’a teşekkür etti.

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Arter, “Öncelikle bana oy versin veya vermesin, bugün sandık başına giderek, oy kullanan, demokrasimize sahip çıkan tüm halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Kampanya süresince gece gündüz demeden çalışan ve bana güvenen tüm destekçi ve gönüllülerime teşekkür etmek istiyorum” dedi. 
“Hiç şüphe yok ki, bugün yine demokrasimiz kazanmıştır. Bugün yine Mağusa kazanmıştır” diyen Arter, “Kampanya süresince söylediğim gibi,  bizim daha yapacak çok işimiz, Gazimağusa’ya kazandıracak büyük projelerimiz var. Buradan tüm Gazimağusa’ya sesleniyorum, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki dört yıl içinde, bir yandan devam etmekte olan projelerimizi bitireceğiz, diğer taraftan söz verdiğimiz büyük projelerimizi hayata geçireceğiz. Hep birlikte Gazimağusamız’ı 2020’li yıllara emin adımlarla taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 
Konuşmasının ardından zafer kutlaması çok sayıda aracın katıldığı konvoyla sona erdi. 
 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 14:33
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