Arter: “Yerli Üretime Sahip Çıkmak Ülkenin Geleceğine Sahip Çıkmaktır”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yerli Ürün Haftası ile ilgili açıklama yaparak, yerli üretimin ülkelerin ekonomisinin gelişebilmesi için önemli bir dinamik olduğunu, üretim kapasitesinin artırılmasının işsizliğe çözüm üreteceğini ve işyerlerinin varlığını sürdürebilmesini sağlayacağını kaydetti.

Arter yaptığı yazılı açıklamada, “Bu gelişim hiç kuşkusuz vatandaşlarımızın yaşam koşulları ve refah seviyesini de doğrudan etkileyecektir” diyerek, yerli üretim yapan işletmelerin gücünün, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı yapacağını, bu nedenle yerli üretimi teşvik edecek politikalar geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Arter, yerli malları benimseyecek, dayanıklılığı ve kalitesini yabancı mallar düzeyine getirecek düzenlemeler yapmanın, yerli mallara sahip çıkmak adına çok önemli olduğunu, tüm bunları yapmanın ülkenin de geleceğine sahip çıkmak anlamına geleceğini belirtti.

Yerli Ürün Haftası çerçevesinde Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nun düzenlediği etkinliğe de katılan Arter, öğrencilerin bakış açıları ve sosyal yönlerinin gelişmesine katkı koyacak etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Sektörlerin gelişmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden Arter, bu tür etkinliklerin yapılmasında belediyeye düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını ekledi.