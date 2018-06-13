Arter: ”Yeni dönemde hedefimiz Gazimağusamızı 2020’li yıllara hazırlamak”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail arter, yeni dönemde hedeflerinin kenti 2020’li yıllara hazırlamak olacağını ifade etti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter, UBP Belediye Meclis Üyesi adayları ve UBP Gazimağusa milletvekilleri ile birlikte Kaleiçi’ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi…
Arter, esnafla yaptığı sohbetlerde projeleri ve hedefleri konusunda bilgi verdi.
“Yeni dönem hedefimiz Gazimağusamızı 2020’li yıllara hazırlamak olacaktır. Bizleri bu hedefe ulaştıracak projelerimiz de hazırdır” diyen Arter, Kaleiçi’nin canlandırılmasına yönelik olarak geçmiş dönemde başlattıkları kültür sanat etkinlikleri projesinin devamında yeni dönemde belediyeye ait bir binanın sanat galerisine dönüştürüleceğini ekledi.
Son Güncelleme: 13.06.2018 17:21