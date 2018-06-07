Arter YDP’nin aday tanıtım etkinliğine katıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Gazimağusa’da düzenlediği iftarlı aday tanıtım etkinliğine katıldı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter etkinlikte yaptığı konuşmada, 4 yıllık süre içerisinde, Gazimağusa’yı KKTC’nin en büyük projelerinin gerçekleştiği bir kent haline getirerek, projelerin başkenti yaptıklarını bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve aynı heyecanla, Gazimağusa’nın daha da ileriye gitmesini sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.