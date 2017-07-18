ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U KABUL ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün, Türk halkları arasında kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Türksoy Genel Sekreteri Duisen Kasseinov’u kabul ederek bir görüşme yaptı. Türk dünyasının UNESCO'su olarak bilinen 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulan TÜRKSOY, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı’na katılmak için ülkemizde bulunan Duisen Kasseinov’u kabulünde, ülkemizde bulunduğu 3 günlük sürede Kasseinov’i Gazimağusa’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, Türksoy Başkanı Duisen Kasseinov ile sıkı temasları olduğunu, kültürel alanda ileriye dönük işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov ise, Türk devletlerinin birbirlerine daha yakından tanıması için edebiyat, kültür alanlarında ortak çalışma yaptıklarını, kuruluşlarının 25. Yılını kutlayacakları bu yıl KKTC’de etkinlik yapmak istediklerini ifade etti. Kasseinov, Başkan İsmail Arter’e, 2008-2017 yıllarında KKTC’de yaptıkları kültürel faaliyetlerin yer aldığı bir kitap takdim etti.