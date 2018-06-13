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Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti

Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:31
Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret ederek, Şube Başkanı ve Genel Sekreteri Mustafa Menteşe ve Dernek üyeleri ile bir araya geldi.

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Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Arter, verilen desteğin, halka hizmet adına verildiğinin bilincinde olduklarını dile getirerek, ”Bu bilinçle kentimizin kalkınması için birçok proje ortaya koyduk. Aynı bilinç, kararlılıkla ve hızla, gelecek dönemde de hizmet etmek adına bir kez daha göreve talip olduk” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönem hedefimiz, Gazimağusamız’ı 2020’li yıllara hazırlamak olacaktır. Bizleri bu hedefe ulaştıracak projelerimiz de hazırdır” diyen Arter, dernek yetkilileri ile bu bağlamda istişare içerisinde olmanın, kendileri açısından her zaman önem arz ettiğini dile getirdi.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 19:09
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