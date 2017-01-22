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22 Ocak 2017 Pazar 19:31

ARTER; “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Her Zaman Katkı Koymaya Devam Edeceğiz.”

ARTER; 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Her Zaman Katkı Koymaya Devam Edeceğiz.”
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ARTER; “Sürdürülebilir bir gelecek için her zaman katkı koymaya devam edeceğiz.”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeşil Barış Hareketinin organize ettiği, Geri Dönüşüm Festivaline Katıldı.



Yeşil Barış Hareketinin organize ettiği etkinlikte açılış konuşmasını yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, AB hibe kapsamında Umut Tenekeleri projesi hayat bulduğunu söyledi. Aytaç, konuşmasının devamında projelerinin amacının geri dönüşüm farkındalığı yaratmak olduğunu, insanlara birebir ulaşarak bu yönde bilgi vermek, geri dönüşüm konusunda sürdürebilirlik sağlamak istedikleri için Suriçi’nde geri dönüşüm festivalini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, katkı koyan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Arter, etkinlikte yaptığı konuşmada çevreyi korumanın gönül işi olduğunu, Başkanlığı dönemi öncesinde Yeşil Barış Hareketi ve diğer sivil toplum kuruluşları ile çevre ile alakalı tüm konularda ortak noktada buluştuklarını ve işbirliklerinin şehir insanına daha güzel işler ve hizmet olarak geri döndüğünü vurguladı.

Arter, bundan sonraki çalışmalarımızda da bu hassasiyeti göstereceklerinin altını çizdi ve dünyada geri kazanım olayının büyük önem kazandığını ifade etti. Yaratılan bu farkındalığın toplumda çevre bilincini arttırıp, geri dönüşümün alışkanlık olmasını diledi. Yeşil Barış Hareketi ile Gazimağusa Belediyesi’nin ortak yürüttükleri geri dönüşüm projesi kapsamında 2015 Nisan ayında Teneke Çocuk projesini başlatmış olduklarını söyledi.

Arter, geri dönüşüm adına yapılan çalışmalar kapsamında bugün geldiğimin nokta geri dönüşüm festivalidir. Çevre konusunda hassas olan Yeşil Barış Hareketine ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edip başarılarının devamını diledi. Etkinliğin devamında, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan standları gezerek çevreyi koruma konusunda duyarlı çevrecilerle sohbet etti.

 
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