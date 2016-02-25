Arter Perşembe Pazarı’nı Ziyaret Etti

İSMAİL ARTER: “PERŞEMBE PAZARI’NI ÇAĞDAŞ YAPIYA KAVUŞTURACAK PROJE BAŞLIYOR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Perşembe Pazarı’nın halka daha iyi koşullarda ve çağdaş bir yapıyla hizmet vermesi için kapsamlı olarak hazırlanan projenin son aşamaya geldiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün Perşembe Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Arter, konuyla ilgili açıklamasında, üretici ve tüketiciyi buluşturan çok önemli bir ticaret noktası olan Perşembe Pazarı’nı ziyaretinde esnafa projeyi anlattı ve projenin yakında başlayacağını söyledi.

Arter, Perşembe Pazarı’nın üretici ve tüketiciyi buluşturan çok hareketli bir nokta olduğunu, belediyenin çevresiyle birlikte yeniden düzenleyeceği projenin son aşamaya geldiğini ve pazar yerinin kışta yağmurlardan yazda ise sıcaklardan korunması için çağdaş bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

Zemin çalışmasıyla birlikte pazar yerinin üstünün kapanacağını, aydınlatma sistemi kurulacağını ve yapılacak pazar yerinin maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL olacağını söyleyen Arter, ilerleyen aşamada pazar yerinin park yerleri de düşünülerek genişletileceğinin bilgisini verdi.

Çağdaş bir yapıya kavuşturacakları pazar yerinin halka rahat alışveriş yapacağı bir ortam sunarken üreticilerin de iş verimliliğini artıracak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Arter, üreticilerin özellikle yoğun sıcakların yaşandığı yaz günlerinde tezgahının üzerine derme çatma brandalar çekmekten kurtaracaklarını kaydetti.

Kent ekonomisine hatırı sayılır katkı yapan pazar yerinin çağdaş bir yapıyla yenilenmesi için hazırlanan proje kapsamında, 6 bin 150 metre karelik mevcut alanın üzeri kapanacak, aydınlatma sistemi kurulacak ve yağmur suyu drenaj kanalları yapılacak.