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Parmak İzi Ele Verdi

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28 Ocak 2017 Cumartesi 14:31

ARTER, OKULLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR

ARTER, OKULLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR
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GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER, OKULLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR.
Arter; "Hedefimiz gelecek nesillerin sosyal açıdan gelişmiş, çevresinin düzenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleridir"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, okulların sorunlarını yerinde görüp tespitlerde bulunmak ve yol haritası için ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Polatpaşa İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulunu ziyaret etti.

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu Müdürü Erdinç Alnar ise, Belediye Başkanı İsmail Arter’in okulları ziyaret etmesi ve sorunları yerinde görmesi bölge
okulları için önemli olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı İsmail Arter’in duyarlılığından ve okullarını ziyaret ettiği için teşekkür etti.

Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in geçmişte okullarının velisi olduğunu ve bir dönem de Okul Aile Birliğinde hizmet ettiklerini, sürekli iletişim içerisinde olduklarını söyledi. Belediyenin katkıları ile yapılan çevre düzenlemesinde ilkokul 1.sınıf öğrencilerine yönelik ağaç nasıl dikilir uygulamalı şekilde eğitim vereceklerini söyledi. Bu yoğun programında kıymetli zamanlarını ayırdıkları için teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyaretlerde yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin sosyal açıdan gelişmiş, çevresinin düzenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri hedefi ile, bölgedeki İlkokulları ziyaret  ettiklerini söyledi. Okullarda yapılan eğitimden ziyade farklı alanlarda uygulamalı eğitimlerinde yapılmasın öneminin altını çizdi. Bugün öğrenciler ile yapacağımız ağaç dikiminin çevreye duyarlılığın, farkındalığın oluşması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Belediye ekipleri ile İlkokul 1.Sınıflara çevre düzenlenmesi yapılan bölgede çocuklara ağaç dikme eğitimi verildi.


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