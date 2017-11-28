ARTER MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, muhtarla toplantı yapmaya çok önem ve değer verdiğinin altını çizerek sözlerine başladı ve Muhtarlarla sürekli birebir temas kurarak görüştüklerini, toplu olarak da bir istişare toplantısı planladıklarını söyledi. Başkan Arter, 16 muhtarlığın olduğu Gazimağusa'da ortak konuları konuşacaklarını ifade ederek, her bölgenin kendine ait sıkıntılarını da dinleyeceklerini söyledi.Başkan İsmail Arter, her bölgenin belediyenin yapmış olduğu projelerden faydalanmasını istediklerini, yeni hizmete sundukları Pazar Yeri ve yakında tamamlanacak olan Hendek Projesi, devam eden projelerden Salamis Yolu Düzenleme Projesi, Aşıklar Yolu Projesi’ni genele faydası olması amacıyla yaptıklarını söyleyerek , kaynağı hazır olan ve meclisten de geçen diğer projenin Serbest Liman’dan Niyazi Restorana kadar Deniz Plaza önündeki caddenin yapılması olduğunu, yılbaşından sonra bu projenin de başlayacağı bilgisini verdi.Başkan Arter, Dumlupınar, Sakarya, Karakol bölgelerini kapsayan 10 bin tonluk asfalt projesi ve Maraş Bölgesi’ndeki asfalt ve kaldırım inşası projesinin altyapıyla ilgili 2 önemli proje olduğunu, Sakarya mahallesinde asfaltlama çalışmasının devam ettiğini, Maraş Bölgesi’ndeki projenin ihalesinde dövizdeki artış nedeniyle sıkıntı yaşandığını, yeniden ihaleye çıkarak projeye başlayacaklarını söyledi.Bunların yanında Mutluyaka’nın su hatlarının değişmesi için de projenin hazır olduğunu söyleyen Başkan Arter, Silver Beach Plajı’nı yeni açtıklarını ve Glapsides plajını ise yeniden düzenleyerek daha çok insanın kullanacağı hale getirdiklerini, Maraş Bölgesi’nde de Derinya Plajı’nı açtıklarını söyledi.Gazimağusa Halkı kanalizasyonun sıkıntısını çekmeyi hak etmiyorduGazimağusa’nın en büyük sıkıntısı olan kanalizasyon altyapısının 2009’da başladığını ve 2012’de bitmesi gerektiğini ancak 2014 yılına gelindiğinde müteahhit firma ile AB arasındaki anlaşmazlık nedeniyle projenin tamamlanamadığını ifade eden Başkan Arter, şunları kaydetti: “Kötü kokular ve taşmalar şehrin belirli bölgelerini büyük oranda rahatsız ediyor. Herkes boruların meyilinin az olduğunu kabul eder. Projeyi tasarlayan meyili az hesapladı, inşaatı yapan şirket de az meyil verdi. Bırakın yetersizliğini, bazı noktalarda ters meyil bile vardır. Görevde olduğumuz 3 yıllık sürede AB’nin yeni tamirat projesi yapmasını ve tamir etmesini bekliyoruz. Bunun yapılması için de belirli yerlerin yeniden kazılması lazım. Biz borulara kamera indirerek 500 nokta sorun olduğunu tespit ettik. Asfaltma işlerini ve diğer projeleri yaparken en az müdahale olacak yerleri yapmak isteriz ki çifte iş yapmayalım.”