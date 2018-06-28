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Arter mazbatasını aldı

Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Arter, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Arter mazbatasını aldı

Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Arter, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 05:56
Arter mazbatasını aldı

Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Arter, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Arter, mazbatasını aldıktan sonra, kendisine destek verenlere, halka ve partilere teşekkür etti.

Arter, “Son dört yılda Gazimağusa büyük projeler gerçekleştirdik, önümüzdeki dört yılda da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gazimağusa daha çağdaş, yeşil alanları daha fazla bir kent olacak” dedi.

İsmail Arter, sosyal belediyecilik anlayışını iyi noktalara taşıyacaklarının da sözünü verdi.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 09:05
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