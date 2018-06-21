Arter, Maraş’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan Adayı İsmail Arter Maraş bölgesini ziyaret etti.



Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göreArter’e, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ileUlusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi’nden yetkililer de eşlik etti.



İsmail Arter, yürüyüşün son bölümünde Pertev Paşa Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgi verdi.



UBP Gazimağusa İlçe, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, Arter’inaçıkladığı projelerin gelecek dönem için önemli olduğunu söyledi.





UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ise, “İsmail Arter’e 25 Haziran sabahı devam edecek görevinde başarılar dilerim” dedi.DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de, denize hasret Gazimağusa halkını denizle buluşturan İsmail Arter olduğunu belirtti.YDP Genel Sekreter Yardımcısıİlter Ömeroğlu,parti olarak İsmail Arter’e desteklerinin tam olduğunu söyledi.Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, İsmail Arter’i desteklemenin ortak karar olduğunu ifade etti.