Arter “Mağusa” Gündemi İle Mağusa Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER “MAĞUSA” GÜNDEMİ İLE SİYASİ PARTİLERİN MAĞUSA MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Gazimağusa milletvekilleri ile yemekli gecede bir araya geldi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, toplantının başında ve sonunda birer konuşma yaptı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmaişl Arter şunları kaydetti:

“Ortak paydamız olan Mağusa ile ilgili konuşup, siyasetten uzak olan bu görüşme hepimizin hassas olduğu Mağusa’yı konuşmak için bir araya geldik. Hepimiz Mağusa bölgesinde yaşayan insanların oyları ile buralara geldik. Dolayısı ile ben bir yerel idareci olarak sizlerin engin bilgilerinden görüşlerinizden eleştirilerinizden faydalanmak istiyorum. Bu bir ilk oldu bundan sonra rutin olmasını amaçlıyorum”

Daha sonra yemeğe katılan milletvekilleri toplantı söz alarak görüşlerini seslendirdiler.



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli:

‘’Belediye Başkanımız ile bilgi alışverişinde bulunduk. Çok yararlı bir toplantı olduğu düşüncesindeyim. Doğu Akdeniz Üniversitesinde olan yurtların Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sınırları içerisinde olması Mağusa esnafı için büyük bir kayıptır. Biz bu yurtların Mağusa geneline yayılmasını istiyoruz. Ben bu konuyu gündeme getirdim ve destek gördüm’’. Dedi.

CTP-BG Milletvekili Arif Albayrak:

“Buraya gelirken bu toplantıyı siyasi gözlüklerle okumamak gerektiği gerçeğinden hareketle geldiğimi belirtmek isterim. Hepimizin ortak paydası yaşadığımız kent Mağusa’dır. Elbette ki milletvekillerinin farklı partilere mahsup görüşleri vardır. Bunlar oldukça da önemlidir. Belediye’yi bir parti kazanır ama diğer partilerde Belediye’nin ilerlemesi için yanlışları varsa eleştirilmesi adına, öneriler varsa bunların ortaya konulması adına katkısını koyması gerekiyor.

Bu bir başlangıç olsun. Birbirimizi anlamak adına bu toplantıların çok yararlı olacağına inanıyorum. Birbirimiz anlamak için bir birimizi dinlemek gerekiyor. Düşman kamplar noktası geçmiş dönemlerin siyaseti olmalıdır diye düşünüyorum. En büyük zaafiyetler’imiz biz her şeyi siyasal gözlüklerle okumaya çalışıyoruz, ancak bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Buna katkı koymak adına da başlangıç olan bu toplantının sadece siyasi milletvekilleri değil Mağusa ekseninde birleşen sivil toplum örgütleri ile Belediye’nin bir üst çatı olması gerektiği ve görüşlerini paylaşması gerektiği düşüncesindeyim’’

DP Milletvekili Fikri ATAOĞLU:

“Öncelikle Sayın Başkan’a çok teşekkür ederiz. Beklenen ve yapılması gereken bir toplantı idi. Yapılan yapılacak olan ve yapılması gereken projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu toplantıların sık sık yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Siyasi parti gözetmeksizin, birlik beraberlik içerisinde Mağusa’mıza nasıl daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünmeliyiz’’.

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Dursun OĞUZ:

“Geç olmuş bir toplantı, buradaki amaç hiçbir siyasi beklenti, siyasi görüş değil Gazimağusa için en iyi neler yapabiliriz? Başkanın plan ve projeleri ile ilgili bilgiler

aldık. Başkanın seçim süresince Mağusa halkına verdiği sözler vardı. Bizler bu projelerin ne aşamada olduğunu en yetkili ağızdan öğrenmiş olduk. Bizim amacımız Başkanın başarılı olması ve Mağusa’nın hak ettiği hizmeti almasıdır’’. Dedi.

UBP Milletvekili Erdal Özcenk:

“Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Yabancı ülkeler şehirlerini çok güzel kullanıyorlar. Bizim amacımız şehrimizi turizm açısından geliştirmek ve dünyaya satabilmek. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tranvay projesinin hayata geçmesi için çalıştığını söyledi. Bu toplantıların sık sık olması gerektiği düşüncesindeyim’’.

DP Milletvekili HAKAN Dinçyürek :

‘’Bu gecenin özetinde siyaset yok Mağusa vardı. Mağusa insanının beklentileri, bizim gördüklerimiz ve Başkanın Mağusa halkının daha iyi hizmet alabilmesi adına görev süresi boyunca yaptıklarını ve planladıklarını konuştuk. Çok iyi bir başlangıçtı. Bu toplantılardan iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Projelerin hayata geçmek üzere olduğunu duymak sevindiriciydi. Yarın Mağusa kentinin iş adamları ile iki gün sürecek olan bir çalıştay başlıyor. Böylelikle yerel yönetimlerin katılımcılık sürecini en üste çekecek bir başlangıç yaptığını görüyorum’’. Dedi .

UBP Milletvekili Ahmet KAŞİF:

‘’Siyaset gözetmeksizin Gazimağusalılar olarak, Gazimağusa kentinin daha yaşanabilir bir hale gelebilmesi için bir araya geldik. Yapılabileceklerri masaya yatırdık. Başkan bu yola çıkarken bir takım projeler ortaya atmıştı. Bunların hayata geçiyor olması bizleri çok sevindirdi. Gazimağusamız denize bakıyor. Gazimağusamızın denize bakan yüzünün daha güzel olması gerekiyor. Gazimağusa kentimizin daha güzel daha yaşanabilir daha çağdaş daha kültürel dünya ile daha kucaklaşabilen bir kent olduğunu anlatmak için bir araya geldik. İnanıyorum ki ayni görüş ve düşüncelerle hareket edersek. Çok güzel şeyler başaracağız’’. Dedi.

Toplantı sonunda tekrar söz alan

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, vekillerin yemeğe katılmasına ve görüşlerini paylaşmasına teşekkür ederek, Belediye Başkanlığı görev süresince yapılacak olan projeleri takvimlendirmek ve projelendirmenin çok önemli oluğunu ifade ederek, “Bu yolda süratle ilerlerken bir şeyi eksik bırakmama adına vekillerimizin görüşlerini almak çok önemliydi bu akşam büyük bir kısmını aldım. Devam eden ve başlayacak projelerimizi vekillerimizle paylaştım. Toplantımız beklediğim şekilde çok verimli geçti. Bu tür toplantıların yapılması Mağusa’mız için çok önemlidir” dedi.

“Sivil toplum örgütlerimizin ve insanlarımızın da görüşleri bizim için çok önemlidir. Diyen Arter, “Bundan bir ay önce Mağusa Günlükleri Projesi kapsamında çalıştaylar düzenleyeceğimizi duyurmuştuk. Bunların ilki olan “Belediye ve Özel sektör” çalıştayı başladı. Tekrardan katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederim.”









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