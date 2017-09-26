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26 Eylül 2017 Salı 16:46

Arter, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesiyle İlgili Bölge Esnafıyla Görüştü

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’yle ilgili esnaftan oluşan bir heyeti kabul etti.

Arter, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesiyle İlgili Bölge Esnafıyla Görüştü
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’yle ilgili esnaftan oluşan bir heyeti kabul etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi hedefiyle tasarlanan İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etabı Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgede başladı.

Kabuldeki konuşmasında Arter, İsmet İnönü Bulvarı’nın kentin en hareketli ve trafiğin en yoğun yaşanılan caddesi olduğunu, amaçlarının bu caddeyi hem daha bayındır hale getirmek, hem de hareketliliği disiplin altına almak olduğunu söyledi.

Projede son derece detaylı çalışmaların yapıldığını ve hesaplanan maliyetin üzerine çıktıklarını, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı 3 milyon 450 bin TL’lik kaynağa belediyenin kendi imkânlarını da ekleyeceklerini ifade eden Arter, tüm Gazimağusa’nın faydasına olacak projeden cadde üzerinde işyerleri olanların daha fazla faydalanacağını belirtti.

İşyerlerini sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayacaklarını ifade eden Arter, 8 aylık sürede tamamlanması öngörülen projenin her ay 200 metrelik kısmının yapılacağını, caddenin sürekli olarak araç trafiğine kapatılmayacağını, aylarca kapanması şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

İMARA AYKIRI YAPILAR YIKILACAK

Trafiğin akışını rahatlatacak önlemlerin polis tarafından alınacağını belirten Arter, imara aykırı ve kaldırım üzerinde olan yapıların yıkılacağını, projeye engel olmayan ancak 10 ayak mesafede olan ihlaller için ise mahkeme süreci başlatacaklarını söyledi.

Arter, İsmet İnönü Bulvarı’na yakın olan birkaç noktada park yeri çalışmaları da olduğunu, MGA, Gülseren Gölet’i ve birkaç noktada da park yeri olabilecek uygun yerler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ozan Dağlı’nın da yer aldığı heyet, “genel anlamda projenin beğenildiğini,  herkesin faydasına olacağı ve caddeye değer katacağı düşüncesinde olduğunu” belirtti.

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