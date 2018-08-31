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Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

31 Ağustos 2018 Cuma 12:10
Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

''DIŞARIDA ÖZEL İLGİYE MUHTAÇ ÇOCUKLARIMIZ VAR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özel eğitim merkezlerinin ülkedeki sayısının yetersiz olduğunu kaydederek, “Dışarıda özel ilgiye muhtaç çocuklarımız var” dedi.
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Arter, özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Arter, okulun hem daha kaliteli hem daha fazla öğrenciye hizmet verebilmesi için görev üstleneceklerini belirtti. İsmail Arter, öğrencilerin çalıştırdığı Down Cafe’nin de konuğu oldu.
Özel eğitim merkezlerinin ülkedeki sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Arter, “Dışarıda özel ilgiye muhtaç çocuklarımız var” dedi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özel eğitim merkezlerinin artması için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 15:35
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