Arter, Gürcafer İle Görüştü

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile görüştü.

Görüşmede, Gazimağusa’daki İmar planı çalışmalarını, inşaat sektörünü, dövizin artışından dolayı projelerde yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı CaferGürcafer ile zaman zaman bir araya gelip ülke sorunları, müteahhitler ile belediye arasındaki konuları masaya yatırdıklarını ifade etti.

“İçinde bulunduğumuz dönemde de hassasiyetle ve ivedi olarak görüşmemiz gereken konular vardır.” diyen Arter, imar planını paydaşları olarak müteahhitler birliği ile yürütmeye devam ettiklerini, imar planının planladıkları şekilde devam etmesi halinde 2019 yılında Gazimağusa’da hayat bulacağını söyledi.

Arter, Gazimağusa’nın sürekli geliştiğini, konut ihtiyacının arttığını, imarın disiplin altına alınması gerektiğini, zamanında yapılmayan çalışmaların faydası olamayacağını kaydetti.

İsmail Arter, ülkenin ve Türkiye’nin ekonomik bir kriz ile karşı karşıya olduğunu, geçmişte de döviz artışından dolayı maliyet artışlarının yaşandığını ifade ederek, “Yürütülen projelerimiz var ancak kontrol edilemeyen bir maliyet artışından dolayı hem devlet hem belediye hem de müteahhitler sıkıntı içindedir. Bunlara ivedilikle çare bulmak lazım. Hangi noktadayız neler yapılabilir? hükümet kanadının bu konuda çalışmaları hangi noktaya taşındı? Müteahhitler ne düşünüyor? gibi konular önemlidir.” dedi.

Arter, “Şehrimizin konut ihtiyacı diğer ilçelerde olduğu gibi yüksek oranlardadır. Devam eden inşaatların inşaat ruhsatlarının kontrollerinin yapılması ve disiplin altına alınması lazım. Kontrol ediyoruz ama inşaat başladığı halde dosyası belediyeye gelmeyen inşaatlar var.” diyerek şunları kaydetti:

“ Ziyaret sadece sohbette kalmayacak, bu konularda ne gibi somut adım atacaksak hissedilir şekilde olması lazım. Cafer bey ile daha önce de birlikte çalıştık çok çalışkan bir arkadaşımızdır. Şimdi de uyum içinde birlik ve belediye olarak çok süratli bir iletişimle bu işlere çare bulacağımızı umuyorum. “

Başkan İsmail Arter belediyenin ihaleleriyle ilgili de şunları söyledi:

“İhale aşamasında belirlenen keşif bedellerinde eksiklik olduğunu söylemem lazım. Çünkü birkaç ihalemizde müteahhitlerin teklif vermediğini hatırlıyorum. Sorun da şuydu ‘bu maliyetlerle bu işler yapılamaz’.Biz bir devlet isek maliyetleri belirleyenlerin güncel fiyatları takip eden bir organizasyonla tekrar tekrar ihalelerdeki keşifleri düzenlemek yerine doğru düzgün maliyetlerle yola çıkmamız lazım.

Arkasından bir de döviz krizi geldi. Zaten maliyelerde bir sıkıntı vardı. Maliyetlerde uçarcasına yükseliş olduğunda işler tamamen düğümlendi. 2 projemizde bu sıkıntı varken, hükümet yetkilileriyle konuştuğumuzda, bütün adadaki ihalelerde sıkıntı olduğunu öğrendik. Bunun üzerinde ivedi çareler üretecek bir çalışma yapılması lazım”

