Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 1 Ağustos şehitlerini saygı ve rahmetle andığını belirterek, yüreğinde özgürlük tutkusu ve geleceğine sahip çıkma azmi olan herkesi selamladığını belirtti.

ARTER: “GEÇMİŞTE BUGÜN VE YARIN VERİLECEK VAROLUŞ MÜCADELESİ ENGİN BİR DENİZDİR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 1 Ağustos şehitlerini saygı ve rahmetle andığını belirterek, yüreğinde özgürlük tutkusu ve geleceğine sahip çıkma azmi olan herkesi selamladığını belirtti.

Arter yayınladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Günü mesajında, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) aynı zamanda inancın ve kararlılığın sembolü olduğunu bildirdi.

Geçmişte verilen ve bugün yarın verilecek varoluş mücadelesinin engin bir deniz olduğunu kaydeden Arter, “O deniz her hatırlayışımızda geçmişi bize getiren, bugünkü ve yarınki nesillere tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli bilgiyi ve hassasiyeti kazandıracak kadar derin ve büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Arter, mesajında, gün vesilesiyle, milli mücadele tarihine emek veren, şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile andığını belirterek, desteğiyle daima Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve GKK mensuplarına teşekkürler etti.

KAMU-SEN’İN 1 AĞUSTOS MESAJI…

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) Kıbrıs Türk Halkının özgürce, eşitlik temelinde, güvenlik içinde ve mutlu yaşamasının güvencesi olduğunu vurguladı.

Sendikanın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Tüm KKTC halkının hak ettiği mutlu ve güzel günlere ulaşması dileğiyle Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından Fethi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıldönümü ve TMT’nin Kuruluşu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutlarız” ifadelerine yer verildi.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ: “ÜÇ MİLAT GÜNÜN BİR ARAYA GELMESİ”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Adası üzerinde şehit düşen Mehmetçik ve Mücahitlere Allah’tan rahmet dileyerek geride kalan ailelerine uzun ömür dileğinde bulundu.

Kelle,yayınladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Günü mesajında, 1 Ağustos tarihinin öneminin sadece tarih olmadığını ifade ederek, 1 Ağustos’u “Kıbrıs Türk Halkı’nın Ada üzerinde varoluş mücadelesindeki üç milat günün bir araya gelmesi” olarak özetledi.

MDP’NİN 1 AĞUSTOS MESAJI…

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türk Ordusu’nun 446 yıl önce 1 Ağustos 1571’de 60 bin şehit vererek Adayı Türk vatanı yapmasıyla başlayan varoluş sürecinin, bugün itibariyle devam ettiğini kaydetti.

Büsküvütçü partisi adına yayınladığı 1 Ağustos mesajında, Kıbrıs Türk halkının varlığını korumak, huzur ve güven içerisinde yaşamak için büyük acı ve sıkıntılarla dolu yıllar yaşadığını hatırlattı.

Büsküvütçü, “Bugün kutlamakta olduğumuz ve Adamızı ve halkımızı özgürlük ve huzura taşıyan bu üç önemli günün yıldönümlerinde şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

UBP LEFKOŞA İLÇESİ’NDEN MESAJ

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Bugün bir devletimiz var diye biliyorsak ve şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu canlarını seve seve bu topraklar için veren GKK’ya ve TMT’ye borçlu olduğumuzu biliyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı, TMT’nin 59. ve GKK’nın kuruluşunun 41.Yılı dolayısıyla mesaj yayınlayan Gardiyanoğlu, şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile andığını belirtti ve Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti.

TÜRK BİRLİĞİ DAYANIŞMA DERNEĞİ: “KIBRIS TÜRKÜ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI”

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD), Ada üzerinde Türk hâkimiyetinin sağlandığı, Rumlara karşı örgütlü mücadelenin başlatıldığı ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ordusunun kurulduğu günün Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Dernekten yayınlanan 1 Ağustos mesajında, “Türk Birliği Dayanışma Derneği olarak Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde canlarını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize Tanrıdan rahmet diliyor gazilerimizi şükranla anıyor ve 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı kutluyoruz” denildi.

ARIKLI: “DİRENİŞ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, varoluş mücadelesinin bugün farklı platformlarda da devam ettiğini belirterek, bugüne kadar yapılan müzakerelerde Güney Kıbrıs’ın taleplerine bakıldığında, amacının çözüm değil, Adanın tamamına sahip olma isteğinin olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Arıklı, yayınladığı 1 Ağustos mesajında, “Yapmamız gereken en önemli şey, bize emanet edilen bu topraklara sahip çıkmak, korumak, kollamaktır.” ifadelerine yer verdi.

Arıklı mesajında, şehitlere Allahtan rahmet dileyerek, Türk milletinin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını tebrik etti.

KKTC’Yİ KORUMA DERNEĞİ: “1 AĞUSTOS GURUR KAYNAĞI”

KKTC’yi Koruma Derneği Başkanı Hatice Özler Şahin, tarihte üç önemli günün de aynı güne denk gelmesi ve bu güne kadar kutlanmasının Türk Milleti adına bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Şahin, yayınladığı 1 Ağustos mesajında, “Kıbrıs Türk Halkı’nın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutlar, Adanın makûs talihini değiştirmemizde her daim destek olan Anavatan Türkiye’ye, mücahitlerimize minnetlerimizi sunarken, hayatını 1570’ten 1974’e kadar bu topraklar ve Türk-İslam uğruna kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.” İfadelerini kullandı.