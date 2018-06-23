banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
banner282

Arter, Gazimağusa Namık Kemal Meydanında miting düzenledi

Arter, Gazimağusa Namık Kemal Meydanında miting düzenledi

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:24
Arter, Gazimağusa Namık Kemal Meydanında miting düzenledi

MİTİNGDE, YDP, DP VE UBP’DEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARININ TANITIMI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ARTER: “EL BİRLİĞİ İLE ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda miting düzenledi.
İsmail Arter Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, mitinge Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri ve parti yetkilileri ile partilerin Belediye Meclis üyesi adayları katıldı.
“Mağusa yeniden kazanacak”, “Gazimağusa seninle gurur duyuyor”, “İsmail Arter Başkanımız” şeklindeki sloganlar eşliğinde miting alanına giren İsmail Arter’i, Namık Kemal Meydanı’ndaki kalabalık alkışlarla karşıladı.
Mitingde, YDP, DP ve UBP Belediye Meclis üyelerinin tanıtımı da gerçekleştirildi.

ARTER

banner277
Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, mitingde yaptığı konuşmada, değişik siyasi görüşlerde olan Gazimağusa sevdalılarının, Mağusa için bir araya gelmelerinden duyduğu heyecanı dile getirerek, “işte bu gerçek benim için çok kıymetlidir” dedi.
“Bu şehir hepimizin, el ve gönül birliğiyle şehrimize sahip çıkacağız. Bizim görev anlayışımız üç esasa dayanmaktadır; Bunlar; gönül, güven ve sadakattir” diyen Arter,şöyle devam etti:
“Gönlümüzdeki her daim Gazimağusa sevdasıdır. Güvenimiz sizlerin her koşuldaki desteğinedir. Sadakatimiz ise, Anavatan Türkiye’ye, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve gönderde dalgalanan ay yıldızlı bayrağadır. Varsa bir başarımız bu üç unsurun harmanlanmasının neticesidir. Pazar günü yapılacak olan seçim de bizim için bir güven oylaması niteliğindedir.”
Seçimden yüzlerinin akıyla ve zaferle çıkacağına inanç belirten Arter, kendisini destekleyen üç güzide partinin tüm meclis üyesi adaylarına eşit mesafede olduğunu vurguladı.
Arter konuşmasını şöyle tamamladı:
“Rehavete kapılmadan ve dedikodulara kulak asmadan, bu andan itibaren daha büyük bir hevesle çalışarak, kendimiz ve aile bireylerimizle sandığa gideceğiz. Unutmayalım ki birlikten kuvvet doğar. Unutmayalım ki, biz birlikte güçlüyüz, Her şey daha güzel bir Gazimağusa için.”
Mitingde Arter’in yanında partilerin yetkilileri de konuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.06.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Harmancı ve Lefkoşa ekibi Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni ziyaret etti
Harmancı ve Lefkoşa ekibi Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni ziyaret etti
Yıltan Taşçı’dan Hakan Çakmak anısına fotoğraf sergisi
Yıltan Taşçı’dan Hakan Çakmak anısına fotoğraf sergisi
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün
Yerel seçimler yarın… Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar belirlenecek
Yerel seçimler yarın… Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar belirlenecek
23 Haziran 2018 Cumartesi Gündemi
23 Haziran 2018 Cumartesi Gündemi
Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!
Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti
12 Yaşındaki Sıla Mazlum Yaşamını Yitirdi!
12 Yaşındaki Sıla Mazlum Yaşamını Yitirdi!
Girne İnisiyatifi, Yeni Bir Otel İnşaatı İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısının Ertelenmesi Taleplerinin Reddedildiğini Duyurdu
Girne İnisiyatifi, Yeni Bir Otel İnşaatı İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısının Ertelenmesi Taleplerinin Reddedildiğini Duyurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim