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Arter, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı

Arter, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı

16 Haziran 2018 Cumartesi 10:02
Arter, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı

“BAYRAMLAR, SEVGİNİN VE HOŞGÖRÜNÜN PEKİŞTİĞİ GÜNLERDİR”

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Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Gazimağusa Belediye personelinin bayramını kutladı.

Arter’in seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı bölümleri ziyaret ederek, çalışanların bayramlarını kutlayan Arter ardından, Gazimağusa Belediye binasında çalışan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. 

Arter, bayramlaşma sonrasında personele seslenerek, “Bayramlar, küslerin barıştığı, sevginin ve hoşgörünün pekiştiği günlerdir” dedi.
Belediye çalışanlarının, Gazimağusa’nın gelişmesinde ve huzurlu bir kent haline gelmesinde büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapan Arter, başta belediye çalışanları ve aileleri olmak üzere, bu vesile ile tüm KKTC halkının, Türk ve İslam aleminin bayramlarını tebrik ettiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 16.06.2018 13:55
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