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Arter: 'Farklı kültürlerin tanıtılması çok önemli'

Arter: 'Farklı kültürlerin tanıtılması çok önemli'

15 Aralık 2017 Cuma 14:27
Arter: 'Farklı kültürlerin tanıtılması çok önemli'
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gaziantep Kültür Derneği’ni kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Bayraktar ile  Gazimağusa Şube Başkanı Ahmet Gülten yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gaziantep Kültür Derneği’nin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Gazimağusa’ya farklı bölgelerden gelen ve yerleşen insanlarımızın olduğunu, farklı kültürlerin tanıtılmasının şehrin güzelliği ve zenginliği açısından önemli olduğunu, bu anlanda yapılacak sosyal etkinliklere destek vereceğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Bayraktar ise, Gaziantep Kültür Derneği Başkanı KKTC’de 2009’ndan beri Gaziantep Kültür ve Dayanışma Derneği olarak faaliyet gösterdiklerini, ötekileştirmemek adına 5 ay öne isim değişikliği yaparak Gaziantep Kültür Derneği olarak isimlerini değiştirdiklerini, Gaziantepli olsun olmasın herkesin derneklerine üye olabileceğini, derneklerine ilgi gösteren ve her konuda kendilerine destek olan Başkan İsmail Arter’in yanında olduklarını ifade etti ve teşekkür etti.

Son Güncelleme: 15.12.2017 18:05
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