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Arter, eşsiz zaferin 96’inci yıldönümünü gururla kutladıklarını belirtti

Arter, eşsiz zaferin 96’inci yıldönümünü gururla kutladıklarını belirtti

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
Arter, eşsiz zaferin 96’inci yıldönümünü gururla kutladıklarını belirtti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kahraman Türk Ordusu’nun ulusu ile birlikte 26 Ağustos günü başlayan, 30 Ağustos’ta başarıya ulaşan destansı mücadelesinin sonunda kazandığı eşsiz zaferin 96’inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, her şeye rağmen birliğini ve bütünlüğünü korumuş olan Türk milletinin muazzam bir ayağa kalkış hamlesi olan Büyük Taarruz’un, Türk Ulusu’nun maddi ve manevi haklarını ayaklar altına almaya uğraşanlara gerekli dersi vererek,30 Ağustos Zaferini zulme, hıyanete, eziyete ve sömürgeci heveslere karşı büyük bir darbe ve eşsiz bir kahramanlık olarak tarihe kazıdığını kaydetti.

“Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız bu zaferin kazanılmasında en önemli etken; zafere olan inancıyla kahraman Türk Ordusu ve onun değerli komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” diyen Arter, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilere Allah’tan rahmet diledi.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:48
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