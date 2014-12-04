Arter, Edirne Yıldırım Beyazit Lisesi İle Namık Kemal Lisesi’ni Kabul Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kardeş okul Namık Kemal Lisesi’nin davetlisi olarak Kıbrıs’a gelen Edirne Yıldırım Beyazit Lisesi’ni kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arter, karşılıklı olarak kültürel paylaşıma ve yakınlaşmaya neden olan projenin güzel bir proje oluğunu; gelişen teknolojiyle iletişimin de geliştiğini ancak yüz yüze iletişimin çok farklı olduğunu söyledi.

Uygulamanın diğer okullara da yayılarak, devam etmesi gerektiğini söyleyen Arter, Gazimağusa’ya dışarıdan gelenlerin görüşlerini almanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilere hayatta bir hedef belirleyerek, bu yönde çaba göstermelerini tavsiye eden Arter, mutlaka yabancı dil öğrenme ve kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili de bilgi verdi