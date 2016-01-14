Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Arter DR. Fazıl Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümüyle İlgili Mesaj Yayınladı

Arter DR. Fazıl Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümüyle İlgili Mesaj Yayınladı

14 Ocak 2016 Perşembe 17:10
Arter DR. Fazıl Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümüyle İlgili Mesaj Yayınladı
banner238
GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İN DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJIDIR

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllarda topluma öncülük eden Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simge ismi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle anıyoruz. Hem 1950’li yıllar hem de öncesinde Kıbrıs Türklerinin örgütlenmesine son derece önem veren, bu amaçla sömürge yönetimine karşı da haklarımızı savunan Dr. Fazıl Küçük, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadele sonucunda hem Enosis engellenmiş hem Kıbrıs Türklerinin varlığı korunmuş hem de bugünlerin temeli atılmıştır. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde kendisiyle bütünleşen basın tarihimizin en köklü gazetesi Halkınsesi’nde yazdığı yazılarla basın yoluyla da haklarımızı savunan Dr. Fazıl Küçük, halkla iç içe bir yaşam tarzı ile “halk adamı bir lider” unvanını da fazlasıyla hak etmiştir. Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine ömürü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha saygı ile anarken, halkımız için verdiği uzun ve yorucu mücadele adına, mücadeleci kişiliği önünde saygı ile eğiliyoruz.” 
Son Güncelleme: 14.01.2016 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim