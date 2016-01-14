Arter DR. Fazıl Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümüyle İlgili Mesaj Yayınladı

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İN DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJIDIR



Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllarda topluma öncülük eden Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simge ismi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle anıyoruz. Hem 1950’li yıllar hem de öncesinde Kıbrıs Türklerinin örgütlenmesine son derece önem veren, bu amaçla sömürge yönetimine karşı da haklarımızı savunan Dr. Fazıl Küçük, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadele sonucunda hem Enosis engellenmiş hem Kıbrıs Türklerinin varlığı korunmuş hem de bugünlerin temeli atılmıştır. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde kendisiyle bütünleşen basın tarihimizin en köklü gazetesi Halkınsesi’nde yazdığı yazılarla basın yoluyla da haklarımızı savunan Dr. Fazıl Küçük, halkla iç içe bir yaşam tarzı ile “halk adamı bir lider” unvanını da fazlasıyla hak etmiştir. Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine ömürü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha saygı ile anarken, halkımız için verdiği uzun ve yorucu mücadele adına, mücadeleci kişiliği önünde saygı ile eğiliyoruz.”

Son Güncelleme: 14.01.2016 19:21