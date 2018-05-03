Arter'den 3 mayıs basın özgürlüğü açıklaması!

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ…

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, basın mensuplarının sosyal güvence ve gelecek endişesi yaşamadan görev yapması gerektiğini vurguladı.



Arter, Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün dünyanın belli başlı yerlerine göre KKTC’de daha fazla mümkün olsa da henüz istenen düzeyde olunmadığını belirtti. Arter, “Tüm çabalara rağmen meslek icrasında basın özgürlüğünün önünde engeller mevcuttur” dedi.



Basın mensuplarının halk adına üstlendikleri, düşünceyi yayma görevini, hiçbir engellemeyle karşılaşmadan yerine getirilmesi için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiğini ifade eden Arter, hem basın kuruluşlarının ekonomik olarak gelişmesi, hem de bireyler olarak basın mensuplarının yaşam kalitesinin yükseltilmesinin, basın özgürlüğü için çok önemli olduğunu belirtti.



Arter, Kıbrıs Türk basınının “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutladı ve her basın kuruluşlarının basın meslek ilkeleri çerçevesine, özgürlüklerin hiçbir zaman kısıtlanmayacağı şartlarda faaliyet göstermesini diledi.



