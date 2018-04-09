ARTER, CTP MAĞUSA İLÇESİ’NİN AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi’nin belediye ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Arter yazılı açıklamasında, “Gazimağusa Belediyesi’nin yalanlarla yıpratılmasına asla izin vermeyeceğini” kaydetti.

Hizmet vermeye, şeffaf bir şekilde projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Arter, özetle şunları kaydetti:

“Bizleri kendileri ile aynı platforma çekmek isteyenlere hodri meydan diyoruz. Yalan basın açıklamalarına birkaç ay sonra sandıkta yanıt vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Tüm kamuoyu müsterih olsun, Gazimağusa Belediyesi görevi aldığım günden çok daha güçlüdür. Kendi öz kaynakları ve diğer kaynaklarla proje üretmeye, halkın sıkıntılarını bir bir kalıcı olarak çözmeye devam edecektir.”