Arter, Çamlıkspor yetkililerini kabul etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor Kulübü’nün yönetimini kabul etti.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, konuşmasında, uzun yıllardan sonra hayat verdikleri Çamlık Spor Kulübü’nün başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu ifade etti.



Arter, basında Belediyenin Kulübe destek vermediği yönünde bazı haberler çıktığını ancak böyle bir durumun olmadığını, ortada bilgi eksikliği olduğunu, kendisinin kulübün çalışmalarına müdahale etmediğini söyledi.



Belediyenin gereken desteği geçmişte olduğu gibi vermeye devam edeceğini vurgulayan Arter, Gazimağusa’nın Çamlık Spor gibi kulüplere ihtiyacı olduğunu, takımları desteklemek ve altyapıyı sağlamanın kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.



