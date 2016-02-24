Arter, Çamlık Spor’un Şampiyon Takımını Tebrik Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor’un şampiyon takımını kutladı.

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Haluk Harutoğlu, kulüp antrenörü ve oyunculardan oluşan heyet makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı İsmail Arter’e şampiyonluk kupasını takdim etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre Arter görüşmede, Çamlık Spor Kulübü erkek takımının Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası Şampiyonu olarak kendilerine büyük gurur yaşattığını, gençlerin başarılar kazanmasının belediyenin spor alanına verdiği desteğin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ifade etti.

Arter, Voleybol Federasyonu’nun Rauf RaifDenktaş Kupası’nı iki yıl üst üste kazanan erkekler takımının büyük bir başarı gösterdiğini, diğer spor takımlarının da başarılı olması için aynı desteği vermeye devam edeceklerini, ne kadar çok genci spora çekebilirlerse aynı oranda başarılı olacaklarına inanç belirtti.

Gazimağusa Belediyesi olarak gençlere sundukları sportif imkanları artırmaya ve spora destek vermeye devam edeceklerini kaydedenArter, kulübün yöneticilerini antrenörünü ve oyuncularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Haluk Harutoğlu’nun ise,kazandıkları kupanın belediyenin verdiği destekle mümkün olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ettiği ifade edildi.