Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik

ARTER: “GÖREVİ DEVRALDIĞIMDA ‘GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BATACAK’ ŞEKLİNDE ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILDI AMA 4 YILDA BORCUMUZU AZALTTIK, BÜTÇEYİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”



Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, 2014’te görevi devraldığında muhalefetin ‘belediye batacak’ şeklinde algı operasyonu başlattığını ancak bu operasyonun projeler hayata geçtikçe son bulduğunu belirterek, “Borcumuzu azalttık, bütçeyi iki katına çıkardık” dedi.





Genç TV’deki “Er Meydanı” programına konuk olan Arter, adımların yasal zeminde atılması, kurumlarla uyum içinde hareket edilmesi, projelerin gereğine uygun şekilde hayata geçirilmesi, belediyedeki sürdürülebilir mali yapının korunması Gazimağusa halkına eşit hizmet götürülmesi ilkelerini ilk günden beri kendine rehber ettiğini kaydetti. Arter, “Bundan sonra da aynı rehber eşliğinde Gazimağusa halkına hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.





İsmail Arter, şöyle devam etti:

“Demokrasinin gereği olarak herkes aday olabilir. Yalnız aday olmak yeterli değildir. Karar merci Gazimağusa halkınındır. Ben diğer adaylarla farklı bir frekanstayım. Ben yaptıklarımı söyleyerek halkımdan yetki isterim, onlar beni eleştirerek. Halkımızın adayları iyi inceleyerek karar vereceklerine olan inancım tamdır” diyen Arter, “4 yıla bu kadar projeyi sığdırmayı başarmak çok da kolay değildi. Mesele ait olduğunuz şehre olan sevdanızın gücüdür.





Özellikle Belediye Meclisi’ndeki CTP ağırlıklı üyelerin olmasına rağmen, alınacak kararların her zaman oybirliğiyle alınmasına özen gösterdim. Bunu da CTP’li meclis üyelerinin katılamayacağı toplantıları erteleyerek ortaya koydum” diyen Arter, “Bağımsız olarak çıktığım bu hizmet yolunda, sonuna kadar bağımsızlığımı korumayı başardım, bundan sonra da devam ettireceğim”



BORÇU DÜŞÜRDÜK, BÜTÇEYİ YÜKSELTTİK





İcraatlar konusunda açıklamalarda bulunan İsmail Arter, 2014’te devraldığıGazimağusa Belediye Başkanlığı görevine daha henüz yeni başladığı günlerde, muhalefetin ‘Gazimağusa Belediyesi batacak’ algı operasyonunun, 29 projelerini tek tek hayata geçirmeye başladığı anda son bulduğunu belirtti.





Arter, 2014’te 55 milyon TL’lik bütçeye karşı 17 milyonluk borçla aldığımız Gazimağusa Belediyesi’nin borcunu 13 milyon TL’ye düşürdük. Belediye bütçesini iki katına, 108 milyona yükselttik. Bütçe Dairesi’nin raporuna göre Gazimağusa Belediyesi 28 belediye içinde en iyiler arasında ilk sıralardadır” dedi.





Belediye’nin bütçesinin belli olduğuna dikkati çeken Arter, “Personel giderleri kalemi bellidir. Gündelikçi belli bir hizmet alımıdır. Bir dönem taşeron firmalardan aldığımız personel hizmetinin, Sayıştaylık raporuna uygun olarak, siyasi duruşlarına bakılmaksızın belediye personeli kadrosuna dahil ettik” şeklinde konuştu.

62 belediye personelinin emekliliğinin kendi görev süresi içerisinde olduğuna da belirten Arter, emekli olan personelin tümünün kıdem tazminatlarının ödendiğini söyledi.

Arter, beledinin hazırladığı 29 projenin büyük bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının halen devam ettiğini, çok az bir kısmının 4 yıl yetmediğinden gelecek dönemde yapılacağını belirtti.

“Gazimağusa’yı ‘projelerin başkenti’ haline getirdik” diyen Arter, Derinya Plajı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Arter, “Gazimağusa bir sahil kenti olmasına rağmen denizi görmez. Derinya plajı, Gazimağusalılar için bir alternatifti. Derinya plajına giden yolun askeri bölge içerisinden geçmesi nedeniyle bazı güvenlik önlemleri alındı. Şu an GKK ile yolun farklı bir güzergahtan geçirilmesi konusunda istişare içerisindeyiz” dedi.

İsmail Arter, Anıt Çemberi’nden başlayıp Salamis’e kadar gidecek tramvay projesinin mali ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, ancak proje bedelinin 40 Milyon TL olması dolayısıyla, hükümetler arası protokole ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle konunun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı arasında olduğunu belirtti.

Marina projesinin Turizm Bakanlığı’nın uhdesine geçtiğini, balıkçı barınağının marina yapılması düşünülen bölgeye taşınmasıyla konunun Tarım Bakanlığı’nı da ilgilendiren bir boyut kazandığını ifade eden Arter, marina projesinin 2018 sonu tamamlanacak Gazimağusa Master Planı çerçevesinde netlik kazanacağını söyledi.