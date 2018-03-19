ARTER, BİSİKLET FEDERASYONU YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federayonu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bisiklet sporunun Gazimağusa’da geliştirilmesi konusunu görüştü.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyede yapılan görüşmede Belediye Başkanı İsmail Arter bundan sonra da Federasyon ile Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde, etkinlikler ve yarışlar düzenlemeyi ve bisiklet sporunu yaygınlaştıracak faaliyetler yapmayı artırarak sürdüreceklerini ifade etti.



Gazimağusa’da bisiklet kullananların sayısının artmasının hem sağlık, hem spor anlamında önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Arter, bu yönde altyapıyı geliştirdiklerini belirtti.



Gazimağusa Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hendek Projesi’nin her iki tarafında bisiklet parkurları ve hendekte bisiklet sürebileceğini kaydeden Arter, Mağusa Gelişim Akademisi’nde bisiklet kulübü ve bisiklet okulu kurduklarını ve yoğun faaliyet yaptıklarını ifade etti.