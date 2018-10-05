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Arter: 4 yıldır batıramadılar gitti!

Arter: 4 yıldır batıramadılar gitti!

05 Ekim 2018 Cuma 10:53
Arter: 4 yıldır batıramadılar gitti!

Arter: 4 yıldır batıramadılar Gitti!

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “belediye batıyor” iddialarını yalanlayarak, kredi alarak borçlanmanın belediyenin battığı anlamına gelmediğini belirtti.
 

“Gazimağusa Belediyesi battı batıyor” söylemlerinin 4 yıldır yapılmakta olduğunu söyleyen Arter, belediyenin bütçesinde bir sıkıntı olmadığını kriz nedeniyle alınması, tedbirleri ekonomistler, Maliye Bakanlığı ve Bütçe Dairesi ile görüşerek aldıklarını kaydetti.
 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “belediye batıyor” iddialarını yalanlayarak, kredi alarak borçlanmanın belediyenin battığı anlamına gelmediğini belirtti.
“Almasak da olur ancak en doğru yol kredi” diyen Arter, kredi alınmaması durumunda bir ayda bulunbilecek çarenin, 5 ayda bulunacağını ifade etti.
Arter, belediye sınırlarında görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı yaparak belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, muhtarların sorunlarını dinledi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Arter, bu dönemde mahallelere daha fazla ilgi göstererek muhtarlıklar üzerinden yapılacak işleri daha sıkı disiplin altında tutacaklarını söyledi.
Ülkenin döviz kriziyle büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdiğini, ortada ekonomik tahribat olduğunu kaydeden Arter, krizin kurum kuruluşlar ve devleti de olumsuz etkilediğini belirtti.
“Gazimağusa Belediyesi battı batıyor” söylemlerinin 4 yıldır yapılmakta olduğunu söyleyen Arter, belediyenin bütçesinde bir sıkıntı olmadığını kriz nedeniyle alınması, tedbirleri ekonomistler, Maliye Bakanlığı ve Bütçe Dairesi ile görüşerek aldıklarını kaydetti.
Arter, Gazimağusa Belediyesi üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışanların yanlış yolda olduklarını ifade etti.
Arter, krizin başladığı günlerden bugüne bir kredinin gündeme geldiğini, eski kredinin ödendiğini, tekrardan kredilenme ile borç talebinde bulunmanın belediyenin battığı anlamına gelmediğini ifade ederek, kredi almadan daha sıkı tedbirler alınabileceğini, ancak eldeki verilerin kredi almanın en doğru yol olduğunu gösterdiğini, 3 siyasi partinin üyelerinin de buna onay verdiğini söyledi.
Bunun üzerinden siyasi konuşmalar yapmanın doğru olmadığını ifade eden Başkan Arter, “Benin çok ısrarcı olduğum bir kredilendirme talebi değildi bu. En iyi formüldür diyebiliyorum ama olmasa da olur. Krediyi almasak da olur. 1 ayda çaresini bulacağımız sıkıntılara 5 ayda çare bulmuş oluruz” dedi.

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