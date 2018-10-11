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Arter, 2019’da İmar Planının Hazır Olacağını Söyledi

Arter, 2019’da İmar Planının Hazır Olacağını Söyledi

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
Arter, 2019’da İmar Planının Hazır Olacağını Söyledi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayacak imar planının 2019’da hazır olacağını söyledi. 

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, İsmail Arter, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden öğrencileri kabulünde yaptığı açıklamada, 2014’te göreve geldikten sonra imar planı çalışmasına başladıklarını belirterek, 18-19 Ekim’de imar planıyla ilgili çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.

Arter, 2019 yılı içinde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Bölgelerini kapsayacak imar planının tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

KAPALI MARAŞ

Maraş’ın kapalı olan bölgesine de değinen Arter, “Bu şehrin yaşayan bir şehir olması hayalimizdir. Gazimağusa belediyesi bu yaşayan şehri şimdi yaşadığımız şehirle birleştirerek altyapı çalışmalarını yapabilecek güçtedir” dedi.

Maraş’ın temizlik işini Belediye’nin yapabileceğini ilgili makamlara bildirdiklerini kaydeden Arter, bölgede sinek ve böcekler için ilaçlama, yangın tehlikesine karşı ot temizliği yapmak istediklerini ancak siyasi iradenin izin vermediğini de belirtti. Arter, Maraş’ın kapalı bölgesindeki yollarda ve su tahliyesinde halen daha herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

“KANALİZASYON PROJESİ BAŞARILI OLMADI”

Gazimağusa’nın en büyük sorunlarından birinin atık suyun bertaraf edilmesi olduğunu  kaydeden Arter, 2009 yılında kanalizasyon projesinin Avrupa Birliği finansmanıyla yapıldığını ancak başarılı olmadığını, projenin tamiratının gündemde olduğunu yeni yapılacakmış gibi bir tamirat çalışmasının gerektiğini söyledi.

Başkan Arter, kanalizasyonun kentin yüzde 40’ını kapsadığını, 4 bin ton günlük arıtma kapasitesi olan kanalizasyon tesisinde 6 bin ton atık suyun arıtıldığını, kentin büyüme hızının geçmişte öngörülemediğini söyledi.

Heyetten akademisyenler de çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

 

Son Güncelleme: 11.10.2018 19:21
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