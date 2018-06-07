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Arter: “20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdık”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı  İsmail Arter, Gazimağusa’da 20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdıklarını ifade etti.

Arter: “20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdık”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı  İsmail Arter, Gazimağusa’da 20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdıklarını ifade etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:25
Arter: “20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdık”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı  İsmail Arter, Gazimağusa’da 20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdıklarını ifade etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter, UBP’nin Gazimağusa aday tanıtım şölenine katılarak bir konuşma yaptı.

Arter, 4 yıl önce bağımsız aday olarak Gazimağusa halkının karşısına çıktıklarını dile getirerek, “Gazimağusalılar’a 4 yıl önce neyin sözünü verdiysek, hepsini tek tek yaptık. 4 yılı projelerle, hizmetlerle dolu dolu geçirdiğimizin övüncü ve vicdan rahatlığı içindeyiz. 20 yılda yapılmayanları, 4 yıla sığdırdık” dedi.

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Arter, 4 yıllık hizmet süreleri içerisinde, Gazimağusa’nın projelerle anılmaya başlandığını vurgulayarak, görev süresinde  ortaya koydukları hizmetler ve büyük projelerle, Gazimağusa’yı projelerin başkenti yaptıklarını belirtti.

Arter, “4 yıla sığmayanları da, bir 4 yıl daha talep ederek, Gazimağusa’yı daha da yukarılara çekerek, çağdaş bir kent haline getireceğiz” dedi.

4 yıllık görev süresi  içerisinde, kültüre ve sanata olan yatırımlarla  da, Gazimağusa’yı kültür ve sanat başkenti haline getirdiklerini ifade eden Arter,  bundan sonraki 4 yıllık hizmet süresinde de Belediye Meclis üyeleri ile birlikte birçok büyük projelere imza atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 16:45
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